Aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência deverá derrapar para fim de junho 

A Comissão Europeia revê em baixa o crescimento da economia portuguesa para 2021, colocando o país abaixo da média da Zona Euro.

Ainda assim, Portugal deverá crescer 3,9%, com as previsões a subirem para os 5,1% no próximo ano.

Os fundos da bazuca europeia deverão dar uma ajuda à retoma, mas Bruxelas diz que só deverá concluir a avaliação do plano de recuperação na segunda metade do próximo mês, o que ameaça o objetivo de António Costa de ter os primeiros planos aprovados logo no dia 18 de junho.