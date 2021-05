Covid-19. Vacinação permite "perspetiva mais risonha" do crescimento económico

O comissário europeu da Economia disse esta quarta-feira que o ritmo de vacinação na União Europeia (UE) contra a covid-19 permite uma "perspetiva mais risonha" do crescimento económico, numa altura de alívio das restrições e de implementação de estímulos.

"A economia da UE deverá crescer robustamente este ano e no próximo. O ressurgimento da pandemia e a necessidade de apertar as restrições relacionadas com a saúde resultaram num fraco início do ano, mas o ritmo mais rápido das vacinações nos últimos meses deverá permitir que as restrições sejam ainda mais atenuadas no segundo semestre do ano - de facto, isto já está em curso - e assim permitir que a economia recupere", declarou Paolo Gentiloni.