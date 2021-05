Crescimento económico é maior do que o previsto para 2022

Bruxelas revê em baixa o crescimento da economia portuguesa para 2021, colocando o país abaixo da média da Zona Euro. Mas a expectativa é que no próximo ano a economia volte a crescer acima do ritmo europeu.

De acordo com as previsões de Primavera da Comissão Europeia, divulgadas esta quarta-feira, Portugal deverá crescer 3,9% este ano, ligeiramente abaixo do previsto pelo Governo e da média da Zona Euro.

O setor do turismo continua a ser um dos mais afetados, mas a expectativa é que com a vacinação a recuperação acelere. O comissário da economia prefere olhar para 2022:

"O crescimento é maior do que o que estava previsto para 2022. Temos uma previsão de 5,1% para o crescimento português, acima da média da Zona Euro e da UE. Acho que é uma boa perspetiva para a economia portuguesa.", disse Paulo Gentiloni.

Quanto ao défice, Bruxelas fala em 4,7% este ano e 3,4% no próximo, ligeiramente mais do que as previsões do governs, mas menos do que a média da zona euro.