Daqui a 20 anos, os pensionistas vão receber pouco mais de metade do salário

As projeções para 2040 da Comissão Europeia, avançadas pelo Diário de Notícias, indicam que, dentro de 20 anos, os pensionistas vão receber pouco mais de metade do salário.

Se hoje em dia, as pensões de velhice representam quatro quintos do salário anterior, daqui a 20 anos vão representar pouco mais de metade dos rendimentos de trabalho.

O executivo comunitário prevê também uma forte redução do peso das despesas com pensões a partir de 2035, ano em que os gastos da segurnaça social com pensões deverão atingir os 12% do PIB português.

O aumento da esperança média de vida, a par do envelhecimento da população e a redução da população empregadas são alguns dos fatores que explicam a degradação do valor das pensões.