Novo Banco. Deputada do PSD diz que “foi tudo feito debaixo do pano”

A deputada do CDS Cecília Meireles considera que o negócio do Novo Banco foi feito de forma opaca e sem qualquer transparência.

Numa entrevista ao Público e à rádio Renascença, a deputada que tem estado em várias comissões de inquérito, diz que a auditoria do Tribunal de Contas demonstra que Mário Centeno e a comissão europeia tomaram decisões "debaixo do pano".

Tribunal de Contas aponta falta de transparência no financiamento ao Novo Banco

A auditoria do Tribunal de Contas revelou falta de transparência nas operações de financiamento do banco. O juiz conselheiro que redigiu a auditoria revelou que houve documentos que não lhes foram facultados, durante o processo de análise às contas que fizeram a pedido do parlamento, com foco no financiamento decorrente do acordo de venda em 2017.