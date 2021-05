Salário médio bruto em Portugal foi de 1.227 euros no primeiro trimestre

No primeiro trimestre deste ano, o salário médio bruto em Portugal foi de 1.227 euros, mais 3% que no mesmo período do ano passado. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo INE, o número de trabalhadores diminuiu quase 2% ao fim de um ano de pandemia.

Os setores da eletricidade, gás e água continuam a ter a remuneração bruta mensal mais elevada, superior a 3.200 euros. Do outro lado estão os agricultores, produtores e pescadores, com salários brutos médios que não chegam aos 800 euros.

Os números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística debruçam-se sobre um universo de 4,1 milhões de trabalhadores por conta de outrém.

As declarações transmitidas pelas empresas à Segurança Social e os dados da Caixa Geral de Aposentações revelam que em média, no primeiro trimestre deste ano, o salário bruto mensal foi de 1.227 euros. Se excluirmos, entre outras componentes, os subsídios de férias e de natal, a remuneração rondou os 1.100 euros.

O salário base ficou nos 1.040 euros, uma subida de 3,8%.

Se compararmos a remuneração total do setor público com o privado, a diferença ainda é notória. As administrações públicas tiveram um aumento de 0,7% no primeiro trimestre do ano em relação a igual período do ano anterior. No setor privado essa subida foi de 3,3%.