Restaurantes e lojas nos EUA estão a aumentar salários para terem trabalhadores

Os proprietários de restaurantes e lojas estão a aumentar os salários de forma urgente, para procurar atrair mais candidatos e ter capacidade de resposta ao fluxo de clientes, quando as restrições provocadas pela pandemia estão a diminuir.

Os aumentos salariais são boas notícias para estes trabalhadores. Restaurantes, bares, hotéis e lojas permanecem as atividades que mais baixo pagam, enquanto muito dos seus trabalhadores correram o risco de infeção com o novo coronavirus, enquanto os empregados de colarinho branco são capazes de trabalhar a partir de casa.

Autoridades estaduais e de autarquias estão a aliviar restrições à atividade socioeconómica, à medida que as mortes e as infeções devidas ao novo coronavirus estão em baixa, e em Estados como Florida, Nevada e Texas o movimento em restaurantes está acima ou próximo dos níveis pré-pandemia.

Muitas empresas dizem que estão com problemas em encontrar trabalhadores. "Os clientes estão a regressar mais depressa do que os restaurantes podem contactar", disse Josh Bivens, diretor de investigação do Instituto de Política Económica. "Ao aumentarem os salários, são capazes de contratarem mais trabalhadores", concluiu.