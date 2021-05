Fitch mantém Portugal dois níveis acima de "lixo"

A agência de notação financeira Fitch manteve esta sexta-feira o rating de Portugal em BBB, nível de investimento, continuando o país com perspetiva estável.

Os fortes indicadores de governação e de rendimento per capita são dois dos argumento da agência norte-americana para manter Portugal com uma perspetiva estável. Em contrapartida, a elevada dívida pública e dependência excessiva do mercado externo não permitem que o país suba no rating da Fitch.

A agência norte-americana prevê que a economia portuguesa cresça 3,5 por cento em 2021 e 4,1 por cento em 2022, uma estimativa mais pessimista do que a do Governo e Banco de Portugal.

Os fundos europeus, também conhecidos como a bazuca, são um dos fatores que pode impulsionar o crescimento do país, mas a Fitch lembra que essa perspetiva depende da execução eficaz dos projetos de investimento.