O Governo vai investir 500 milhões de euros em estradas para completar ligações no interior do país.

O novo Programa de Infraestruturas Rodoviárias pretende reforçar a coesão e é integralmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

O primeiro-ministro defende que estão por fazer ligações aos itinerários principais indispensáveis para o desenvolvimento económico.

Com o dinheiro do Fundo de Recuperação reservado às estradas, o financiamento da ferrovia será feito com fundos comunitários regulares.