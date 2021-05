Portugal investe 520 M€ em estradas nacionais nos próximos cinco anos

Portugal vai investir 520 milhões de euros nas estradas nacionais nos próximos cinco anos. O primeiro-ministro diz que o investimento previsto no Plano de Recuperação vai melhorar a competitividade das empresas e aproximar o país da Europa.

Num futuro próximo, o tempo da viagem de carro entre Bragança e Madrid será mais pequeno. É um dos exemplos que o primeiro-ministro dá para justificar o investimento na rede de estradas nos próximos anos.

António Costa diz que são pequenas grandes obras que vão melhorar as ligações a Espanha, ajudar as empresas no transporte de produtos e aproximar os territórios do litoral e do interior.

O Governo diz que a negociação com Bruxelas foi difícil porque a disponibilidade para investir em estradas não era grande, mas o ministro das Infraestruturas diz que é importante apostar na articulação entre as redes rodoviária e ferroviária.

520 milhões de euros é o valor das verbas disponíveis. Os projetos são para fechar até 2023 e as obras têm de estar executadas até 2026.

