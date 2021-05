Os trabalhadores de cantinas e refeitórios estão hoje em greve e manifestaram-se esta manhã em Lisboa e no Porto.

As negociações com o patronato não estão a correr como o desejado. Os trabalhadores reclamam salários justos e dignos e sentem-se num grande impasse relativamente à negociação do contrato coletivo do trabalho.

Muitas cantinas espalhadas pelo país terão sido afetadas com esta paralisação.