Santos Silva espera que bazuca europeia chegue antes do final do verão 

A presidência portuguesa pressiona a Comissão Europeia para que acelere a avaliação dos planos de recuperação e resiliência, de forma a que os ministros das Finanças possam aprovar os primeiros na reunião de 18 de junho.

O atual calendário de Bruxelas põe em risco este objetivo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, esteve esta manhã no Parlamento Europeu, onde disse que espera ainda que as primeiras tranches da bazuca europeia cheguem à economia antes do final do verão.

"Do lado da presidência, os prazos são claros: nós estamos inteiramente disponíveis para que seja já em junho, no Conselho Ecofin de junho, que os primeiros planos nacionais de Recuperação e Resiliência sejam aprovados, e contamos trabalhar com a Comissão Europeia para cumprir esse propósito, porque aqui a questão do tempo é decisiva", afirmou o chefe da diplomacia portuguesa.

Por essa razão, salientou, estando "tão ansiosa quanto o Parlamento Europeu para saber como está a decorrer a apreciação, pela Comissão, dos planos entregues", a presidência portuguesa adverte também para "o risco de abrandar o processo e de esvaziar previamente a qualidade e a consistência horizontal das avaliações, se os pedidos de informação chegarem demasiado cedo no processo".