Economia portuguesa mostra sinais de recuperação em abril 

A economia portuguesa mostra sinais de recuperação no mês de abril, depois das fortes quedas no primeiro trimestre do ano, altura em que o país esteve praticamente paralisado, durante o segundo confinamento.

A síntese de conjuntura revelada esta quarta-feira pelo INE mostra uma tendência positiva e gradual da atividade económica, mas ainda assim para níveis inferiores aos registados no mesmo período de 2019, ou seja, abaixo dos valores antes da pandemia.

Os dados mostram que só o setor da construção parece ter escapado aos efeitos da crise pandémica, ao contrário do setor do turismo que foi arrasado.

O indicador de clima económico que mede as expetativas das empresas registou, no mês passado, uma recuperação expressiva, tal como a confiança dos consumidores que se aproximou dos valores registados em março do ano passado.