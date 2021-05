ProPública vai atuar na defesa dos contribuintes lesados pelos custos para salvar sistema bancário

A associação cívica privada e independente ProPública vai atuar junto de instituições, como o Ministério Público e a Provedoria de Justiça, na defesa dos interesses dos contribuintes lesados com o colapso dos bancos.

Agostinho Pereira de Miranda, fundador e presidente da ProPública, disse à Lusa que irá apresentar pedidos junto de várias instituições para defender o interesse público dos contribuintes. Não será uma defesa judicial, porque, mesmo que a lei oferecesse mecanismos adequados para tal, seria extraordinariamente difícil para uma pequena associação de natureza privada e independente" suportar os "valores incomportáveis" de honorários em casos judiciais, explicou o advogado.

Os advogados que trabalham para a associação, com exceção dos que fazem parte dos seus corpos gerentes, são remunerados, explicou.Por isso, o que a Probública, " vai fazer a muito curto prazo, é insistir para que, designadamente o Ministério Público, a Provedoria de Justiça e outras instituições, a quem cabe, em primeira linha, defender o interesse público, atuem de maneira muito mais assertiva", afirmou.

"Temos várias formas de intervir, uma delas é, através de especialistas que contrataremos para o efeito, identificar na lei o que está errado, as conceções que não defendem o interesse comum", adiantou.

Em segundo lugar, pressionando "aquelas entidades para intervirem", e, em terceiro lugar, mas não menos importante, "chamando a atenção da opinião pública para o caráter inaceitável de algumas soluções que têm sido advogadas pelas forças políticas", referiu.

Agostinho Pereira de Miranda fundou há quase um ano a ProPública com advogados, e outros profissionais. O propósito e a missão da ProPública são a "defesa jurídica do interesse público, no sentido dos bens coletivos, sejam eles materiais ou imateriais, a defesa do ambiente, do património cultural e até do património financeiro", referiu na conversa com a Lusa, no dia do advogado, que se assinala esta terça-feira.

"Queremos consciencializar os cidadãos, a comunidade, para a defesa dos bens coletivos. É a nossa obrigação", defendeu.

Para o advogado é "surpreendente" que a sociedade tenha de enfrentar, situações como aquela de "responsabilidades assumidas pelos contribuintes para salvar o sistema bancário". Estamos a falar de 25 mil milhões de euros".

Para o fundador da ProPública, quem tinha a obrigação de prestar tal esclarecimento, "em primeira linha" eram "os agentes políticos".Assim, a ProPública "quer designadamente trabalhar no sentido de demonstrar que isto não é normal", por vários motivos.

"Em primeiro lugar, a lei não o deveria permitir. Portanto temos um problema ao nível da conceção jurídica das soluções. A lei tem de ser muito menos positivista" e incorporar mais "a moral e a justiça, porque o direito é apenas um ramo da moral", salientou. "Não é possível continuarem a produzir leis em que os cidadãos não se reveem".

Essa é, aliás, "uma das funções preventivas que a ProPública quer assumir", realçou.Num segundo plano, a associação intervirá, não judicialmente, na defesa do interesse público, "por exemplo advogando a alteração das leis e um melhor funcionamento das instituições", explicou.

"Temos tido intervenções pontuais, designadamente na defesa do ambiente, do ordenamento do território, mas a grande ação de impacto público é a atribuição do prémio Nelson Mandela" ao advogado Francisco Teixeira da Mota.

Um prémio que passará a ser atribuído todos os anos", disse Agostinho Pereira de Miranda. Mandela fundou "o primeiro escritório dedicado ao direito do interesse público, e, durante 11 anos, até ser preso, nunca fez outra coisa senão defender o bem comum, o interesse coletivo", sublinhou Agostinho Pereira de Miranda. Pelo que chamar ao prémio que a ProPública atribuiu Nelson Mandela "é uma forma de chamar a atenção para a necessidade de os juristas e os advogados, em particular, cuidarem, não só dos interesses privados que lhes estão confiados, mas também do interesse público", salientou.

Isto, para Agostinho Pereira de Miranda "faz parte do contrato que os advogados têm com a sociedade, e que lhes permite usufruir de privilégios imensos." Agostinho Miranda lembrou que foi a sociedade que permitiu aos advogados que se "autorregulassem". Assim, concluiu: "os advogados, particularmente, os que como eu, tiveram mais sorte na sua vida profissional, tem essa obrigação para com a comunidade, lutar pelo bem comum".