Trabalhadores independentes podem ter de devolver reembolso do IRS 

Se for trabalhador independente com contabilidade organizada, pode ter de devolver o reembolso do IRS.

Por causa de um erro de leitura no sistema informático do fisco, não foi contabilizada a totalidade dos rendimentos, o que fez com que as liquidações saíssem erradas.

Segundo o Jornal de Negócios, são 911 as declarações com o erro em causa.

Os contribuintes já começaram a ser notificados da falha e os últimos e-mails deverão ser enviados esta quarta-feira.

Até ao final do mês, a Autoridade Tributária vai corrigir as contas. Entretanto, estas liquidações estão suspensas.

O prazo para a entrega do IRS termina a 30 de junho. À data de terça-feira, já tinham sido entregues quase quatro milhões de declarações.