PS "satisfeito" com "notícias boas" na economia portuguesa 

O PS diz que o crescimento da economia, registado em maio, mostra que os apoios do Governo às empresas estão a dar resultado.

Numa declaração aos jornalistas, no Parlamento, o deputado do PS Carlos Pereira sublinhou que as ajudas, a fundo perdido, tiveram um grande impacto no início deste ano.

O deputado citou o "indicador diário da atividade económica do Banco de Portugal" que leva os socialistas a concluírem que "a economia está a acelerar, 25% acima das indicações homólogas do ano anterior", apesar da crise causada pela pandemia de covid-19.

"Isto é uma notícia boa", concluiu Carlos Pereira, sublinhando ainda o volume de apoios a fundo perdido às empresas" e a taxa de desemprego, nos 6,9%, "abaixo da média da União Europeia" e dos valores da anterior crise, quando atingiu os 15% a 17%, ou o aumento das exportações.

O grupo parlamentar socialista, disse, "não pode deixar de estar satisfeito" com estes números, insistindo que "é preciso continuar a reforçar apoios".