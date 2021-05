Catarina Martins diz que não aprova o Orçamento do Estado para o próximo ano se não houver uma aposta no emprego, e avisa que em caso de crise política no fim do ano a culpa é do Governo.

Este fim de semana o Bloco reúne em convenção, no Porto, e a estratégia para o Orçamento do Estado vai ser um dos temas em discussão.