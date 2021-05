Governo anuncia plano de mais de 6 mil milhões de euros para reativar o turismo

O Governo apresentou esta sexta-feira o Plano para Reativar o Turismo, avaliado em mais de 6 mil milhões de euros.

Entre as medidas previstas, estão apoios para compensar o impacto do fim das moratórias de crédito e o lançamento do programa IVaucher, que ainda estava na gaveta.

Cerca de três mil milhões de euros, metade da verba total, são para apoiar a difícil tesouraria das empresas, sobretudo no momento em que o fim das moratórias de crédito se aproxima.

Aos planos do Governo, regressa também uma medida que a pandemia deixou na gaveta: o IVaucher. O programa promete devolver o IVA gasto na restauração, alojamento e cultura, numa espécie de crédito futuro, a ser usado nos mesmos setores.