Covid-19. Segurança Social pagou 1.300 milhões de euros em apoios extraordinários este ano

Entre janeiro e abril deste ano já foram pagos 1.300 milhões de euros em apoios extraordinários de resposta à pandemia. O montante foi revelado pela ministra do Trabalho no parlamento. Ana Mendes Godinho, fez um balanço do impacto da pandemia na Segurança Social: entre apoios e isenções contributivas, já custou quase 4.000 milhões de euros.

Em apenas quatro meses, a Segurança Social já pagou em apoios extraordinários quase dois terços do total do ano passado. Está já previsto um reforço de 40 milhões de euros para o programa Ativar.pt e fica já anunciado o lançamento de incubadoras sociais para responder ao desemprego jovem.

As novidades foram anunciadas pela ministra do Trabalho, numa audição feita de números, onde falharam os que tanto têm dividido o Governo e a oposição: o impacto dos apoios sociais aos trabalhadores independentes, aprovados na Assembleia da República.

O Governo contestou a medida e alertou para os custos – mais de 40 milhões por mês. A oposição desdramatizou. Os diplomas foram enviados para o Tribunal Constitucional, uma vez que o Executivo defende que foram violadas as regras orçamentais. Até haver decisão, os apoios terão de ser pagos.