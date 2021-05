Défice público volta a aumentar em abril. Terceira vaga da pandemia com impacto negativo nas finanças

A terceira vaga de covid-19 acentuou a escalada do défice nas contas nacionais. O índice voltou a aumentar em abril, com as medidas extraordinárias de combate à pandemia a pesarem na despesa. A receita fiscal está a sentir a quebra da atividade económica.

O valor do défice público atingiu, nos primeiros quatro meses do ano, os 4.845 milhões de euros, mais do dobro do registado até março, em mais um sinal do impacto negativo que a terceira vaga da pandemia está a ter nas finanças públicas no arranque do ano.

Segundo comunicado do Governo, o valor do défice público até abril representa um agravamento de mais de 3 mil milhões de euros face a igual período do ano passado.

A despesa primária aumenta 6% e a receita diminui outros 6%.

As medidas de apoio extraordinárias às empresas e às famílias pesaram para o efeito negativo nas contas. Atingiram, até abril mais 2 mil e 700 milhões de euros, mais 703 milhões do que nos primeiros três meses do ano.

A despesa do SNS cresceu 5,7%, tendo as despesas com pessoal do sector aumentado 10,3%.

O efeito da travagem registada na economia continuou a ser evidente nos primeiros meses do ano. A receita fiscal caiu 10% nos primeiros quatro meses de 2021, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A evolução do IVA registou em abril uma perda de 12%.

Com os novos dados, o Governo reviu ligeiramente em alta a meta do défice público para 4,5%, face aos 4,3% apresentado no Orçamento do Estado em Outubro do ano passado.