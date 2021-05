Trabalhadores de call centers em protesto por melhores condições de trabalho

Os trabalhadores dos call centers entregaram esta segunda-feira no Ministério do Trabalho uma carta com várias reivindicações para melhorar as condições de trabalho do setor.

A maioria pertence a empresas de trabalho temporário e queixa-se de ter menos direitos em comparação com os outros trabalhadores das mesmas empresas do setor. Querem igualdade no trabalho e o fim desta discriminação.

Para além da instabilidade do vínculo profissional, os trabalhadores dizem não ser possível ter estabilidade e independência financeira.