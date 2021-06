Perdão fiscal que o Governo concedeu à final da Champions pode ser inconstitucional

O perdão fiscal que o Governo concedeu à final da Champions no Porto pode ser inconstitucional.



Numa carta enviada já à Provedoria de Justiça, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia põe em causa o regime especial de isenção de impostos a estrangeiros que considera ser "vexatório" para o Estado de Direito e para os contribuintes portugueses.

Segundo o jornal Público, a lei pode assim ir parar ao Tribunal Constitucional. Bacelar Gouveia pede a fiscalização sucessiva abstracta do diploma aprovado no Parlamento com os votos a favor do PS, contra do Bloco e do PAN e a abstenção de todos os outros partidos da direita à esquerda.

A medida já tinha sido aplicada na final da Liga dos Campeões do ano passado, assim como no Euro 2004. Este ano, o Governo voltou a dizer que, sem a isenção fiscal, as equipas pagariam impostos em dois países: Portugal e Inglaterra.