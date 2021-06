Comissão Europeia deixa avisos aos países com défice excessivo

A Comissão Europeia confirmou, esta quarta-feira, que as regras do défice vão ficar suspensas por mais um ano. Bruxelas está confiante que o dinheiro do Fundo de Recuperação pode dar um contributo à retoma portuguesa, mas deixa avisos à política orçamental, à despesa e ainda sobre os riscos do crédito malparado.

Sem surpresas, a Comissão incite que os Governos não devem ter pressa para retirar os apoios à economia. Os estímulos devem continuar, mas vêm com alertas. Os países com dívidas mais elevadas – como é o caso de Portugal – devem controlar o aumento da despesa corrente.

Portugal está entre os 13 países que não cumprem os critérios da dívida. É também o caso da Alemanha, França ou Itália. A esmagadora maioria dos países regista défices acima dos 3%, mas a pandemia justifica que não sejam abertos procedimentos por défice excessivo.

No pacote económico de primavera, divulgado esta quarta-feira, Portugal mantém-se na lista de países com desequilíbrios macroeconómicos, com avisos para os riscos do crédito malparado.

De Bruxelas vem ainda mais uma recomendação para que o país use bem o dinheiro do Fundo de Recuperação, que deve servir de alavanca e não aumentam o défice nem a dívida. A primeira transferência da chamada “bazuca europeia” mantém-se na expectativa que possa chegar em julho.

Veja também: