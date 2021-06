Enoturismo em tempo de pandemia. Setor na Beira Interior reinventa-se para voltar a crescer

Os pequenos produtores de vinho da Beira Interior estão a procurar alternativas ao negócio tradicional. A ideia é que o vinho e a vinha passem a ser também um motivo de atração para os turistas.

Um setor que em pandemia foi contagiado com perdas e que exige a diversificação de ofertas e produtos.

Já arrancou a segunda edição do Beira Interior Gourmet. A organização desenhou um concurso com uma dupla mensagem. Os melhores dos melhores vão evidenciar-se até 5 de julho. Nos vinhos combinados com a cozinha tradicional, criativa e do mundo.