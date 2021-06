Luísa Soares da Silva, membro do conselho executivo do Novo Banco, disse que a reestruturação da dívida na Promovalor tratou-se de uma operação de crédito e, por isso, não tinha de passar pelo departamento que garante o cumprimento das normas.

Ouvida no Parlamento esta quarta-feira de manhã, Luísa Sores da Silva, disse ainda que a reestruturação da dívida do presidente do Benfica foi analisada diversas vezes e obteve todos os pareceres necessários.