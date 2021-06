Vício nos jogos da sorte aumenta. Mulheres são quem mais aposta na “Raspadinha”

O vício em jogos da sorte a dinheiro tem aumentado nos últimos anos. A seguir ao “Euromilhões”, é na “Raspadinha” que os portugueses mais vezes apostam. Neste jogo, as mulheres são quem mais joga.

As mulheres representam 56% dos apostadores em “Raspadinha”, o segundo jogo mais requisitado entre quem tenta multiplicar dinheiro através da sorte.

Um inquérito nacional mostra que do lado oposto da moeda estão os jovens estudantes entre os 15 e os 24 anos, com habilitações ao nível do ensino superior, que são quem menos aposta neste tipo de jogo.

Entre os jogos institucionais, o “Euromilhões” é o mais concorrido e, logo a seguir à “Raspadinha”, vêm as apostas na “Totobola” e no “Totoloto”. Já nos outros jogos, em primeiro lugar surgem os casinos seguidos das apostas, nomeadamente as desportivas.

O estudo mostra também que entre 2012 e 2017 a prevalência de quem joga de forma abusiva subiu de 0,3% para 1,2%, um aumento que representa cerca de 60 mil portugueses.