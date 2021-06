Consumo entre 16 e 30 de maio superou os níveis verificados antes da pandemia

O consumo em Portugal, entre 16 e 30 de maio, superou os níveis verificados antes da pandemia. O crescimento das compras físicas e online foi impulsionado pelo retomar das atividades económicas e pela reabertura do espaço aéreo.

O dia 16 de maio marcou o arranque de uma nova etapa para o consumo em Portugal. Depois de meses de portas fechadas, o comércio voltou a abrir trazendo de volta as compras físicas. Entre 16 e 30 de maio registaram, segundo a SIBS, entidade que gere o multibanco, uma subida de 34% face ao mesmo período de 2020.

As compras online tiveram um aumento de 58% em relação ao ano passado. As compras feitas com cartões estrangeiros também tiveram, entre 16 e 30 de maio, um crescimento acelerado subindo 38% face à primeira quinzena de maio.

Os dados revelados pela SIBS mostram que a atividade que mais cresceu foi o alojamento turístico. Durante a segunda quinzena de maio o alojamento turístico registou uma subida de 95% comparado com o mesmo período do mês anterior.

A restauração surge em segundo lugar com um aumento de 37%. Segundo a empresa, os dados vêm reforçar a ideia de que o setor do turismo está no bom caminho. Ainda assim, os operadores dizem que estão longe os níveis de 2019.