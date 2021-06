Procura por obrigações SIC perto do triplo do valor de oferta

A SIC concluiu com sucesso a nova emissão de obrigações do grupo no valor total de 30 milhões de euros. A procura foi quase três vezes superior ao valor da oferta, atingindo os 80 milhões de euros.

Foi a segunda emissão de obrigações da SIC. E também, pela segunda vez, foi concluída com sucesso. O número de investidores ascendeu a 5.559. Desse universo, mais de metade investiu entre 1.500 e 3.000 euros.

O objetivo era alcançar os 30 milhões de euros, mas a procura foi quase três vezes superior ao valor da oferta. Atingiu os 80 milhões de euros.

A nova emissão prevê o reembolso em 2025 com uma taxa de juro fica, estipulada a 3,95% ao ano.