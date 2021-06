Governo acredita estar perto do consenso com Espanha para interligação elétrica

O ministro do Ambiente e da Ação Climática disse querer acreditar que Portugal e Espanha estão "muito perto do consenso" para a construção de uma interligação elétrica no Alto Minho, que ligará a Península Ibérica ao centro da Europa.

"A interligação no Alto Minho é da maior importância para [o projeto] poder avançar e quero acreditar que já estamos muito perto do consenso entre Portugal e Espanha", afirmou João Pedro Matos Fernandes, em entrevista à Lusa.

Em 2018, responsáveis de Portugal, Espanha e França comprometeram-se, numa cimeira em Lisboa, a ter "rapidamente" uma interligação elétrica a ligar os três países, num projeto que vai receber "o maior apoio financeiro europeu de sempre" dado a uma infraestrutura energética.

Este projeto envolve Portugal, Espanha e França e tinha o intuito de cumprir a meta europeia de 10% do nível de interligações elétricas até 2020, prevendo ligações entre Portugal e Espanha (pela Galiza) e Espanha e França (pelo Golfo da Biscaia e pelos Pirenéus).

"Espanha foi mesmo um problema na ligação do Alto Minho, [...] porque, em Monção, andou a 'dançar' com o corredor para a esquerda e para a direita, quando já havia um corredor que estava definido e, por isso, neste momento, voltaram ao corredor inicial e o projeto tem todas as condições para se poder concretizar", explicou o ministro com a pasta da energia.

"É verdade que existem os Pirenéus e isso torna muito mais difícil as interligações entre Espanha e França", acrescentou.

Para o governante, a Europa tem necessidade de uma interligação elétrica entre a Península Ibérica e França, para poder usufruir de energia produzida a partir de fontes renováveis em Portugal, a preços mais baixos.

"Com eletricidade produzida a partir de fontes renováveis a muito mais baixo custo na Península Ibérica do que no centro da Europa, quem vai, afinal, acabar por querer e muito estas interligações é mesmo o centro da Europa, porque quanto menos interligações existirem mais protegido está o nosso sistema, no sentido de a eletricidade em Portugal ser muito mais barata do que no centro da Europa", defendeu o ministro.

Matos Fernandes lembrou que quanto mais interligações houver, mais tendência haverá para que os preços da eletricidade dos vários países se igualizem.