Centeno avisa que mexer nas leis do trabalho pode prejudicar recuperação da economia portuguesa

Mário Centeno avisa que mexer nas leis do trabalho pode prejudicar a recuperação da economia portuguesa, que deve voltar aos níveis de 2019 no início do próximo ano.

O governador do Banco de Portugal defende que é preciso estabilidade, um aviso feito ao Governo sobre um dos temas que vai marcar o próximo Orçamento do Estado.

Para o futuro, Centeno pede uma redução gradual dos impostos e sublinha que esta recessão foi a mais profunda desde que Portugal entrou na zona euro, mas será também a que vai ter a recuperação mais rápida.