Presidente executivo da Galp compra participação na empresa por mais de 243 mil euros

O novo presidente da Comissão Executiva da Galp comprou uma participação na empresa, num total de 25.323 ações da companhia, por mais de 243 mil euros, segundo um comunicado publicado esta segunda-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, a Galp indica que recebeu, em "21 de junho de 2021, do vogal do Conselho de Administração, Andrew Richard Dingley Brown, informação sobre a aquisição de ações" do grupo.

A operação ocorreu no dia 18 de junho, por um preço de 9,61 euros por ação, ou seja, um total de cerca de 243 mil euros.

Segundo a petrolífera, depois desta operação, Andy Brown detém precisamente 25.323 títulos.

Os acionistas da Galp deram 'luz verde' em 23 de abril ao novo presidente da Comissão Executiva do grupo, Andy Brown, em assembleia-geral, que sucede a Carlos Gomes da Silva.

Em 12 de janeiro, a Galp comunicou ao mercado a renúncia de Carlos Gomes da Silva à presidência da Comissão Executiva.