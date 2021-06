Entidade "Créditos Investimentos" não está habilitada para conceder crédito em Portugal

O Banco de Portugal (BdP) alertou esta quarta-feira que os serviços de "alegada concessão de créditos" publicitados na página da Internet www.creditos-investimentos.com não pertencem a qualquer entidade habilitada a conceder crédito em Portugal.

"O Banco de Portugal adverte que os serviços de alegada concessão de crédito publicitados pela suposta entidade 'Creditos Investimentos', através da página na internet http://www.creditos-investimentos.com, não pertencem a qualquer entidade que se encontre habilitada a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", refere o regulador em comunicado.

O BdP esclarece que a atividade de concessão de crédito, tal como prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, "está reservada às entidades habilitadas a exercê-las, conforme o disposto no artigo 10.º do respetivo diploma".