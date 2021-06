Está a aumentar o número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção

Continua a aumentar o número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção. Desde o início da pandemia, houve mais 18 mil pedidos.

É um apoio destinado às pessoas que vivem em situação de pobreza extrema. O valor depende do rendimento e do agregado familiar.

De acordo com os dados da Segurança Social, em maio deste ano, quase 218 mil pessoas, receberam o rendimento social de inserção. São mais 18 mil portugueses, do que em fevereiro de 2020, antes da covid-19 chegar ao país.

Antes da pandemia, Portugal tinha menos de 200 mil beneficiários, uma trajetória de descida que tinha começado em 2018.

A tendência inverteu-se com as medidas de combate ao coronavírus.

A Santa Casa da Misericórdia fala no aparecimento de novos públicos: diz que começaram a surgir pedidos de pessoas que vivem em bairros associados às classes mais altas, como Alvalade, São Domingos de Benfica ou Olivais.

Segundo o Correio da Manhã, nos primeiros quatro meses deste ano, a Segurança Social terá gastado, no pagamento do rendimento social de inserção, 121 milhões de euros, mais nove milhões do que no mesmo período do ano passado.