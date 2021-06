Banco de Portugal alerta que Creditus não está habilitada a exercer intermediação financeira

O Banco de Portugal (BdP) alertou esta segunda-feira para o facto da Creditus não estar habilitada a exercer intermediação financeira ou a efetuar consultoria de crédito em Portugal.

"O Banco de Portugal adverte que a suposta entidade que atua sob a designação comercial 'Creditus', através do 'site' www.creditus.pt e do endereço de correio eletrónico info@creditus.pt, não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade de intermediação financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultoria de crédito", lê-se numa nota divulgada na página 'online' do supervisor financeiro.

A instituição liderada por Mário Centeno lembrou ainda que a intermediação e consultoria de crédito estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las, cuja lista está disponível no 'site' do BdP e no portal do cliente bancário.