Desconto de 50% nas portagens das antigas SCUT entra em vigor a 1 de julho

A partir de quinta-feira é aplicado o desconto de 50% no preço das portagens das antigas SCUT, o diploma foi publicado esta segunda-feira em Diário da República.

A medida foi aprovada há duas semanas no Conselho de Ministros, depois de meses de muita polémica. Não estava nos planos do Governo, mas foi imposta pela oposição durante a discussão do Orçamento do Estado.

Quanto ao desconto de 75%, específico para os veículos elétricos e não poluentes, fica adiado, por razões técnicas. No diploma, agora publicado, o Governo alega que antes ainda terá de aprovar um pacote de medidas para operacionalizar este outro desconto, e assegura que será feito oportunamente através de uma portaria.