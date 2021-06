Redução de 50% nas portagens das ex-SCUT em vigor a 1 de julho

A partir do dia 1 de julho, os condutores vão beneficiar de uma redução de 50% nas portagens das antigas SCUT. A portaria já foi publicada em Diário da República.

Estava também previsto um desconto de 75% para carros elétricos, mas, de acordo com o despacho do Conselho de Ministros, por motivos de ordem técnica, essa medida só avançará mais tarde, sem indicar uma data concreta.

Os descontos nas portagens foram propostos pelo grupo parlamentar do PSD. Apesar de ter gerado alguma polémica sobre a constitucionalidade da medida, em abril o gabinete jurídico do primeiro ministro considerou que era legal e a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, comprometeu-se a cumprir a redução das portagens, apesar da oposição do Executivo.