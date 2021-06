Abastecer em Espanha pode deixar de compensar em breve

Quem vive junto à fronteira com a Espanha, encontra forma de poupar nos postos de combusível. A diferença na gasolina e no gasóleo anda na casa dos 20 a 30 cêntimos por litro, mas no gás, a poupança ultrapassa os 50%. Contudo, o Governo espanhol pretende impor um aumento histórico de impostos sobre os combustíveis para acelerar a descarbonização da economia nas próximas décadas.

Em breve pode deixar de compensar ir atestar o carro a Espanha, já que a grande diferença nos preços está nos impostos aplicados em cada país.

A imprensa espanhola aponta para subidas a rondar os 20 cêntimos, aproximando a carga fiscal à praticada nos 8 principais países da União Europeia na gasolina.

Os portugueses vão continuar a procurar combustíveis em Espanha, enquanto se mantiver esta disparidade de preços entre os dois países.

Em Portugal, o preço dos combustíveis continua a aumentar

A subida dos preços dos combustíveis tornou-se uma tendência, que se vem a registar nos últimos meses do ano passado.

O gasóleo subiu 20 cêntimos e a gasolina 25 cêntimos, desde janeiro.

Os dados da Entidade Nacional para o Setor Energético revelam que houve aumentos em 20 das 26 semanas deste ano.

Apesar dos valores já atingidos, a Apetro avisa que os combustíveis ainda podem continuar a aumentar.

