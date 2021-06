Mário Centeno desdramatiza redução de trabalhadores na banca

O governador do Banco de Portugal espera que a redução de trabalhadores na banca não atinja a dimensão de outros cortes de pessoal feitos no passado.

Questionado sobre as rescisões e despedimentos anunciados por vários bancos, Mário Centeno desdramatizou e lembrou que, na maior parte dos casos, as saídas são negociadas, com compensações acima do exigido por lei.

Os grandes bancos vão reduzir milhares de trabalhadores e, segundo a agência Lusa, a crise que se faz sentir desde 2008 vai atingir um novo pico ainda em 2021. Alguns bancos já admitiram recorrer a despedimentos, se as saídas por mútuo acordo não forem suficientes.

Segundo dados do Banco de Portugal, entre 2009 e 2019, os bancos reduziram quase 13 mil trabalhadores em Portugal. Só em 2020, nos cinco principais bancos a operarem no país , foram cortados 1.200 postos de trabalho.