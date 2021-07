Desempregados em Portugal. Menos 44 mil em maio e junho do que no ano passado 

Nos últimos dois meses, houve menos 44 mil desempregados inscritos nos centros de emprego do território continental, do que no mesmo período do ano passado.

Os dados foram divulgados pela ministra do Trabalho, que realça a eficácia das medidas de resposta à pandemia de covid-19.

Desde o início da pandemia, as medidas extraordinárias de apoio lançadas no âmbito do Ministério do Trabalho mobilizaram 4.138 milhões de euros (incluindo neste valor as isenções contributivas), tendo abrangido três milhões de pessoas e chegando a 174 mil empresas.

Já sobre o pagamento do 'lay-off' a 100% - medida contemplada no Orçamento do Estado para 2021 -- a ministra referiu que a Segurança Social está a transferir a verba correspondente para as empresas, explicando que, caso haja situações de trabalhadores a receber com cortes, estas devem ser sinalizadas à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para que este organismo possa intervir.