"Uber chinês" adverte para queda na faturação após aplicação ser banida na China

A empresa de serviços de transporte compartilhado Didi, o "Uber chinês", alertou esta segunda-feira que as suas receitas na China poderão cair, após as autoridades terem proibido o descarregamento da aplicação móvel, no âmbito de uma investigação.

Em comunicado, a empresa disse esperar que a "retirada [das lojas de aplicações móveis] da app tenha um impacto adverso na sua faturação na China".

O Didi esclareceu que os utilizadores que já descarregaram a aplicação na China poderão continuar a usá-la. Nos restantes países onde opera - alguns latino-americanos, como o Brasil, México ou Colômbia - as suas operações "permanecerão normais".

A Administração do Ciberespaço da China exigiu, este domingo, que as lojas de aplicações deixem de oferecer o download do Didi Chuxing por "abuso dos dados dos utilizadores", embora no dia 2 de junho a empresa tenha anunciado que o registo de novos utilizadores no país asiático foi suspenso a pedido das autoridades.

Pequim anunciou, na semana passada, uma investigação ao Didi por violar as leis chinesas, ao recolher certos dados dos utilizadores.

Nessa sequência, a empresa prometeu "retificar quaisquer problemas, (...) proteger a privacidade dos utilizadores e a segurança dos dados e continuar a oferecer serviços seguros e práticos".

O início das investigações fez com que as suas ações caíssem na sexta-feira, em Nova Iorque, logo após a sua estreia em bolsa.

A investigação à empresa ocorre numa altura em que a relação das autoridades chinesas com as grandes empresas da Internet do país parece estar a deteriorar-se.

O conglomerado Alibaba recebeu a maior multa de sempre na China por práticas monopolistas, em abril, enquanto os reguladores suspenderam, em novembro de 2020, a entrada em bolsa da sua subsidiária Ant.