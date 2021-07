O Plano de Recuperação português recebe a luz verde final esta terça-feira. Depois da validação da Comissão Europeia em meados de junho, o plano será agora aprovado pelos ministros das Finanças dos 27.

No total, são 12 os planos nacionais que vão ser aprovados: incluindo o espanhol, alemão e o francês.

A aprovação dos ministros é fundamental e permite que a Comissão Europeia possa avançar com as primeiras transferências para os cofres nacionais ainda durante o mês de julho. A primeira tranche do plano português vale cerca de 1.800 milhões de euros a fundo perdido.

Já o plano de recuperação da Hungria continua a não passar na Comissão Europeia. Bruxelas quer mais tempo para concluir a avaliação e pressiona Budapeste a tomar medidas para garantir o respeito pelo Estado de Direito.