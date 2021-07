João Paulo Batalha diz que Vítor Fernandes deixou "rasto de créditos mal parados e buracos financeiros"

O consultor de políticas anticorrupção, João Paulo Batalha, diz que Vítor Fernandes deixou um rasto de créditos mal parados e um buracos financeiros durante as funções que desempenhou na banca. Percurso que o desqualifica para ser presidente do conselho de administração do Banco de Fomento.

“Neste três bancos [CGD, BCP e Novo Banco] deixou um rasto de créditos mal parados e de buracos financeiros. Só isso, independentemente de tudo o resto, desqualifica-o de ser o banqueiro da bazuca que vai estar a gerir dinheiro público em grandes quantidades e que vai ter de ser bem distribuído para poder ter um mínimo de retorno e contribuir para recuperação económica do país”, afirma João Paulo Batalha à SIC Notícias.

