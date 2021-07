PRR português aprovado pelos ministros das Finanças

Depois da validação da Comissão Europeia, o plano nacional de recuperação português recebe a luz verde dos ministros das finanças dos 27. No total, foram esta terça-feira aprovados doze PRR, incluindo o espanhol, alemão e o francês.

A aprovação dos ministros é fundamental e permite finalmente que Comissão Europeia possa avançar com a primeiras transferência para os cofres nacionais ainda durante o mês de julho. A primeira tranche do plano português vale mais de dois mil milhões de euros, dos quais cerca de mil e oitocentos milhões são a fundo perdido.

Os doze países que já têm o PRR aprovado podem agora começar a assinar os acordos para receber as subvenções e os empréstimos. É a última fase burocrática antes das transferências para os cofres nacionais. Bruxelas tem até dois meses para transferir o dinheiro do pré-financiamento, mas de acordo com um porta-voz da Comissão Europeia, o dinheiro deverá começar a ser transferido ainda este mês.

Veja também: