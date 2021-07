Sindicatos da banca juntam-se pela primeira vez num protesto

Centenas de pessoas manifestaram-se esta terça-feira, em frente ao Parlamento, contra os despedimentos na banca.

O protesto juntou, pela primeira vez, os sete sindicatos do setor que consideram inaceitável que os bancos tenham lucros, ao mesmo tempo que avançam para o despedimento de milhares de trabalhadores.

Os sete sindicatos que representam os bancários são Mais Sindicato, Sindicato de Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro (estes três sindicatos são ligados à UGT), Sintaf (ligado à CGTP), Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, Sindicato de Trabalhadores das Empresas do grupo Caixa Geral de Depósitos e Sindicato Independente da Banca (estes três sindicatos independentes).

Os líderes sindicais dizem que este é apenas o primeiro passo de um processo de luta e que a greve é uma hipótese a considerar.