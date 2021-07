Ford vai inspecionar 775.000 SUV Explorer devido a potencial problema na direção

O construtor automóvel Ford anunciou esta sexta-feira que vai chamar às oficinas cerca de 775 mil SUV Explorer 2013-2017, que podem apresentar um problema na direção, o que já fez seis feridos na América do Norte.

São abrangidos cerca de 676.152 veículos na América do Norte, 59.935 na China, 13.162 na Europa, 190 na América do Sul e 25.257 no resto do mundo, detalhou o grupo em comunicado citado pela AFP.

Mario Tama

Esses veículos foram fabricados entre setembro de 2012 e setembro de 2017 numa fábrica de Chicago, nos Estados Unidos, e entre janeiro de 2013 e julho de 2017 numa fábrica em Elabuga, na Rússia.

Um problema numa peça pode afetar o controlo da direção e aumentar o risco de acidente, acrescenta o comunicado.

Os proprietários destes veículos vão começar a receber notificações no fim de agosto e serão chamados a inspecionar os seus veículos nos concessionários.