Greve da Groundforce leva ao cancelamento de mais de 50 voos até às 10:00

Mais de 50 voos foram cancelados em todo o país - 40 dos quais no aeroporto de Lisboa - até às 10:00 deste sábado. A greve dos trabalhadores da Groundforce está a provocar constrangimentos sobretudo nas partidas. A TAP alerta que esta situação poderá manter-se durante todo o fim de semana

“A TAP está com significativos constrangimentos em toda a sua operação prevista para o dia de hoje [sábado] e de amanhã [domingo], devido à greve de dois dias no serviço de assistência em terra da Groundforce, que se iniciou às 00:00 de 17 de julho. São expectáveis cancelamentos e atrasos nos voos assistidos pela Groundforce, sobretudo no aeroporto de Lisboa”, pode ler-se num comunicado enviado às redações.