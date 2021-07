Greve da Groundforce leva ao cancelamento de mais de 90 voos até às 10:00

Foram cancelados 93 voos - entre 53 partidas e 40 chegadas no aeroporto de Lisboa - até às 10:00 deste sábado devido à greve dos trabalhadores da Groundforce.

"Devido à greve nos serviços de 'handling' da Groundforce, foram cancelados até ao momento, no aeroporto de Lisboa, 40 partidas e 53 chegadas", precisou fonte oficial da gestora das infraestruturas, adiantando que as companhias que operam com outras empresas de assistência que não a Groundforce, assim como as que operam no Terminal 2 do aeroporto de Lisboa "mantêm a sua operação".