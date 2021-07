Coimas aplicadas pelo Banco de Portugal caíram 68% no segundo trimestre

O Banco de Portugal (BdP) anunciou, esta segunda-feira, que no segundo trimestre de 2021 aplicou coimas que totalizam 463,5 mil euros, o que representa uma queda de 68% face ao trimestre anterior.

"No decurso do segundo trimestre de 2021, o Banco de Portugal instaurou 77 e decidiu 29 processos de contraordenação", revelou a instituição liderada por Mário Centeno na "Síntese da atividade sancionatória do Banco de Portugal".

A maioria dos processos decididos (15) diz respeito a infrações de natureza prudencial. Os restantes respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, infrações de natureza comportamental ou infrações a deveres consagrados na lei que aprova medidas de combate à criminalidade organizada.

Dos 29 processos decididos, resultou, então, um total de 463,5 mil euros aplicados em coimas.

Já entre janeiro e março, o valor foi mais do triplo, embora com menos processos decididos. De acordo com o BdP foram decididos 26 processos no primeiro trimestre do ano, que resultaram na aplicação de um total de 1,46 milhões de euros em coimas.