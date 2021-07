Preço diário da eletricidade no mercado ibérico alcança novo recorde

O mercado ibérico de eletricidade (Mibel) voltou a atingir um novo recorde. O preço médio de venda da energia no mercado grossista na contratação já fechada para terça-feira ascenderá a 101 euros por megawatt hora (MWh), batendo o anterior máximo de 99,8 euros, atingido a 2 de julho.

Há pouco mais de duas semanas o Mibel tinha registado esse recorde de 99,8 euros por MWh, que superior a anterior marca de 94,99 euros de janeiro (mês marcado pelo frio extremo, fraco recurso eólico e maior consumo de gás natural), numa tendência de encarecimento da eletricidade no mercado grossista de Portugal e Espanha, como o Expresso então noticiou.

Mas a vaga de preços altos não parou e esta segunda-feira, na contratação para o dia seguinte, um novo recorde foi alcançado, segundo os dados do Omie, o operador do mercado diário, que apontam para um preço médio de 101,82 euros por MWh em Espanha e de 101,11 euros por MWh em Portugal.

Trata-se dos valores diários mais altos desde 2007, quando Portugal e Espanha passaram a transacionar a eletricidade entre produtores e comercializadores num mercado comum, o Mibel.

Antes dessa união ibérica, contudo, chegou a haver preços mais altos, com um recorde 103,76 euros por MWh registado em Espanha a 11 de janeiro de 2002.

O preço histórico fixado para esta terça-feira acontece na linha de elevados custos no mercado grossista, provocados pela necessidade de recurso a centrais a gás natural (pressionadas por elevados custos com combustível e com licenças de emissão de dióxido de carbono), perante a limitação da produção de base renovável, nomeadamente hídricas (recurso mais escasso no verão) e eólicas.

Junho já teve o preço médio mensal mais alto de sempre desde que o Mibel arrancou, em 2007, com um custo de 83,3 euros por MWh. E julho poderá vir a conquistar o título de mês mais caro de sempre no mercado ibérico, já que 14 dos primeiros 20 dias tiveram preços acima dos 90 euros por MWh.