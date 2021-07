Preços do petróleo caem mais de 7%. Acordo da OPEP+ e variante Delta pressionam cotações

As cotações do barril de crude, nos dois contratos de referência, estão a recuar mais de 7% esta segunda-feira e a negociar abaixo dos 70 dólares num dia em que os investidores refletem nos preços um efeito combinado do acordo alcançado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e pelos países aliados da organização (OPEP+) deste domingo e a evolução incerta da situação pandémica com o disseminar da variante Delta.

O contrato de agosto do norte-americano WTI negoceia em queda de 8,5% nos 66,03 dólares por barril, ao passo que os preços do Brent (referência nos mercados europeus) para setembro de 2021 caem 7,01% para os 68,43 dólares por barril.

O acordo da OPEP+ relativo aos níveis de produção para os próximos meses alivia os mercados, que antecipavam movimentos acentuados dos preços no caso de não desbloqueio do impasse.

O braço-de-ferro, nascido da recusa dos Emirados Árabes Unidos de uma proposta específica de aumento da produção, terminou no domingo com os países a acordarem uma produção adicional de 400 mil barris por dia a partir de agosto. No conjunto, um total de dois milhões de barris diários adicionais chegarão ao mercado até dezembro deste ano.

Contudo, a recuperação do consumo prevista com o levantamento progressivo das restrições pandémicas pode ser ameaçada, consideram os analistas, com o disseminar da variante Delta do novo coronavírus, mais contagiosa e mais agressiva. O que significaria que o mercado ficaria com mais petróleo disponível graças ao acordo, mas com consumo de novo substancialmente reduzido face a tempos pré-pandemia.

Citado pela página especializada MarketWatch, um analista do banco UBS considera que “com o fecho do acordo, os investidores têm agora mais clareza no que toca à oferta de petróleo no médio e longo prazo. A atenção dos investidores deve mudar-se agora para a reabertura da economia".

Mesmo com as quedas expressivas desta segunda-feira, a previsão é, ainda, de um verão com um mercado petrolífero "apertado" e com preços de novo em ascensão, segundo alguns analistas.

Ed Morse, líder global da área de research em matérias-primas do Citigroup, na manhã desta segunda-feira desvalorizou em declarações à Bloomberg as descidas do petróleo, considerando que "os stocks em queda" e "a procura significativamente mais alta apesar da pandemia a explodir por causa da variante Delta" farão com que os 400 mil barris por dia mostrem ser, até ao final do verão, "uma ninharia", diz o analista.